LIVE Snowboard cross Cervinia 2019 in DIRETTA | Visintin | Perathoner | Sommariva Ferrari

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della gara – Programma e orari 11:26 Al via i quarti di finale femminili! 11:25 Purtroppo fuori Matteo Menconi, ai quarti vanno Bolton, Dickson e Beckhaus. 11:24 Ottava e ultima batteria con Menconi impegnato. 11:22vince e vola ai quarti! Passano anche Lueftner e De Blois. 11:20 Attenzione, è il momento di Omar! 11:18 Che sfortuna, Leoni resta fuori di un soffio, ai quarti vanno Dusek, Lindfors e Dierdorff. 11:16 Sesta batteria con Leoni impegnato. 11:15 Gara fantastica degli azzurri,primo eterzo passano il turno con Takahara, wow! 11:13 Tocca a, si sogna in grande. 11:11 Ottavo dolce-amaro per l’Italia: Godino purtroppo si deve accontentare della quarta piazza, maè primo e vola ai quarti di finale insieme a Noerl e Kearney! 11:10 E’ ...

