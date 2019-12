Kate Middleton e il Principe William sono davvero in crisi?

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 21 dicembre 2019) Carlo Lanna Non ci sarebbe nessun divorzio imminente trae il, dopo il gesto in diretta tv della duchessa Sarà un Natale dolceamaro pere il? Sembra proprio di no, nonostante le ultime indiscrezioni chetrapelate in rete. Dopo il gesto stizzito di, immortalato in tv e che ha fatto il giro del web, in molti credono che il matrimonio dei duchi di Cambridge sia arrivato a un punto morto. Durante una breve intervista nella trasmissione A Berry Royal Christsmas, si è visto chiaramente come lanon avrebbe gradito un dolce gesto d’affetto da parte di suo marito. Il video, anzi il breve frammento, subito è diventato virale e gli esperti si stanno interrogando sulle conseguenze. La vicenda però potrebbe avere un colpo di scena. A rivelare qualche dettaglio in più, ci avrebbe pensato un amico fidato di ...

