Il 2020 sancirà l’inizio del secolo asiatico (Di sabato 21 dicembre 2019) Nel lontano 1924 il geopolitico tedesco Klaus Haushofer profetizzò la fine dell’ordine internazionale eurocentrico e l’ascesa di una nuova era a conduzione asiatica basata sul predominio di Cina, Giappone e India. A quasi un secolo di distanza la sua visione accorta sta per tramutarsi in realtà, perché sebbene la transizione multipolare stia tardando a manifestarsi sul piano militare, quella sul piano economico è già avvenuta; e come il politologo Paul Kennedy ha esposto nel suo celebre “Ascesa e declino delle grandi potenze” la ricchezza viene sempre utilizzata per fini di potenza e la storia non è altro che un ripetersi di lotte egemoniche fra imperi morenti e nascenti. Una nuova era Gli anni 2020 riporteranno gli equilibri mondiali indietro di tre secoli, al 1700, ossia quando il peso economico combinato delle principali potenze europee era inferiore a quello ...

