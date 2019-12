Congresso Lega a Milano | le sardine organizzano un flash mob di protesta | “Rivogliamo i

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 21 dicembre 2019)perre contro laMentre lasi è riunita all’Hotel Da Vinci diper ilstraordinario che ha ufficialmente cambiato identità al partito, ora diventato nazionale, lehanno organizzato una contro manifestazione a pochi metri dalla sala congressi, al Parco Nord di. Numerate da 1 a 49, come i milioni di euro che secondo la magistratura laNord deve restituire allo Stato, questa volta hanno radunato solo una sessantina di persone, forse per colpa della pioggia o del luogo periferico in cui si è tenuto ilmob. Anche se in pochi, hanno rispettato il programma: dopo aver attraversato una parte del parco cantando le consuete ‘Bella ciao’ e ‘non si’, si sono avvicinate al retro dell’albergo in cui oggi il partito fondato da Bossi ha cambiato statuto. “Li rivogliamo ...

matteosalvinimi : In diretta dal congresso della Lega a Milano, state con noi. ?? LIVE ?? - borghi_claudio : Gradito ospite al Congresso della Lega. @pbecchi - SkyTG24 : Le #Sardine di #Milano hanno organizzato un flash mob in contemporanea con il congresso della #Lega ?? -