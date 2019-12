2020 | un nuovo inizio dopo un anno tutt' altro che bellissimo

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) Non è stato un” e non ci sono ragionevoli motivi per pensare che da domani l’Italia migliorerà all’improvviso. Però voglio condividere con voi qualche piccolo elemento di ottimismo che sto scorgendo qua e là, nella speranza che i frutti del futuro prossimo siano un po’ più dolci di quelli che la tavola della politica ci ha riservato negli ultimi tempi.Prima dio, mi pare stia emergendo un bisogno diffuso di intendere la gestione della cosa pubblica, e la sua comunicazione, in modo diverso rispetto al recente passato.Il Presidente Mattarella, nel tradizionale discorso di saluto alle istituzioni prima delle feste natalizie, ha dichiarato (citando Aldo Moro): “Non è importante che pensiamo le stesse cose, ma è di straordinaria importanza la comune accettazione di essenziali ragioni di ...

RaiRadio2 : Desideri per l’anno nuovo? Se ritwitti il Genio della Lampada te li esaudisce tutti! Vi abbracciamo fortissimo per… - Palazzo_Chigi : Sostegno alle startup innovative, il @MISE_GOV ha definito i criteri di presentazione delle domande per richiedere… - neslimusic : Sara’ la fine di una decade e l’inizio di un nuovo decennio .. “Capodanno 2020 “ Nesli nel posto - Catanzaro (… -