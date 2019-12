Vauro se la prende con Babbo Natale | “Ciccione con un’aria pedofila” VIDEO

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di venerdì 20 dicembre 2019)ne ha combinata un’altra delle sue. Ospite di Paolo Del Debbio, conduttore di Dritto e Rovescio su Rete 4, il noto vignettista toscano ha preso di mira, amatissimo dai piccoli di tutto il mondo.Senesi ha, infatti, scatenato il putiferio in studio e sui social a causa di quest’affermazione: «È vero che asi festeggia la nascita del Bambin Gesù, ma la stragrande maggioranza dei bambini aspetta, un ciccione conanche vagamente pedofila vestito di rosso». LEGGI ANCHE: Il Primo, trama e trailer del nuovo film di Ficarra e Picone. Del Debbio l’ha presa malissima: «Ma che roba è? Perché devi dire delle bischerate? Ma quale aria?» e ha aggiunto: «Sei l’unico in Italia che ci vede un pedofilo. Fatti delle domande»., poi, ha insistito così: «È inquietante. Ce l’ha quest’aria…» sostenendo di non essere ...

CronacaSocial : #Vauro se la prende con #BabboNatale: “Ciccione con un’aria pedofila” / Il VIDEO del momento in cui lo dice. GUARDA… - sadefenza : Vauro alla frutta, se la prende con Babbo Natale: “Sembra un ciccione pedofilo” (Video) -