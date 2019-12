Tiziano Ferro | confermata la presenza a Sanremo per tutte le serate

Leggi la notizia su trendit

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Dopo tanti rumors, smentite e conferme, finalmente si hanno certezze assolute. Il conduttore e direttore artistico della settantesima edizione del Festival di, Amadeus, ha confermato cheprenderà parte al grande spettacolo e sarà presente durantee cinque le. Il cantante di Latina non sarà né un concorrente né un co-conduttore, ma ricoprirà un ruolo ben diverso, anche se ancora non sono stati spoilerati ulteriori dettagli. Secondo molti,potrebbe riproporre, durante i cinque appuntamenti, le sue canzoni più famose, proprio come fece Claudio Baglioni durante la sua conduzione. Il cantante è da poco tornato sulla scena musicale con il suo nuovo album Accetto Miracoli e da diverse settimane partecipa a programmi televisivi e radiofonici per promuoverlo. Non ci resta altro che aspettare nuove indiscrezioni sul Festival, che andrà in ...

