«The Witcher» | la serie Netflix con Henry Cavill Uscita e intervista

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 20 dicembre 2019)si avvicina con gentilezza per salutare con una stretta di mano tutti i giornalisti al tavolo, seguito dal suo amatissimo cane Kal, sempre al suo fianco. Nell’hotel di Londra dove incontriamo l’attore, l’Akita americano se ne sta buono e in silenzio durante tutta l’. Kal è andato anche sul set di The, dove ha faticato a riconoscere il padrone, così ben calato nei panni del protagonista Geralt di Rivia. Nellatv disponibile sudal 20 dicembre,interpreta il celebre cacciatore di mostri nel mondo epico dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, dove convivono tra continue lotte e tensioni creature fantastiche, elfi, maghi ed esseri umani. È un eroe solitario, dotato di poteri soprannaturali e apparentemente incapace di provare emozioni. Il destino, però, lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa che nasconde un ...

TheGamesMachine : Prima dell'uscita odierna #Netflix ha messo a disposizione della stampa cinque episodi di The Witcher. Ce ne parla… - Valux_ : Ho appena aggiunto The Witcher alla mia raccolta! #tvtime - domenicobolledi : RT @ChiccoDiMaria: Queste sono cose che mi fanno davvero girare le palle. Ecco il modo di non fare giornalismo. Stroncare una serie giusto… -