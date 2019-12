Ravenna, mamma di due bimbe strangolata durante una lite: marito arrestato per omicidio (Di venerdì 20 dicembre 2019) Elisa Bravi, 31 anni, mamma di due bambine di tre e sei anni, è stata uccisa nella notte a Glorie di Bagnacavallo (Ravenna). Contro il marito, 39 anni, aspirante vigile del fuoco, Riccardo Pondi, è stata formalizzata l’accusa di omicidio. Stando a una prima ricostruzione sarebbe stata strangolata nel corso di una lite familiare. Le due figliolette sono state affidate ai nonni e ai servizi sociali. Una donna, Elisa Bravi, 31 anni, mamma di due bambine di tre e sei anni, è stata uccisa nella notte. Sotto interrogatorio, il marito, il vigile del fuoco, Riccardo Pondi. Stando a una prima ricostruzione sarebbe strangolata nel corso di una lite familiare. Sottoposto a interrogatorio con il pm di turno, Lucrezia Ciriello, il marito è stato arrestato. Formalizzata contro di lui l’accusa di omicidio. Per le indagini sull’omicidio procedono i carabinieri. Non sono ancora noti i ...

Leggi la notizia su limemagazine.eu

