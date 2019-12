Maria De Filippi, retroscena allievi Amici: problemi coi social, rischio ritiro (Di venerdì 20 dicembre 2019) Maria De Filippi, i retroscena sui ragazzi di Amici e il mondo del web. Alcuni allievi a rischio ritiro per problemi con i social: “Condizionati in un modo imbarazzante” Maria De Filippi a ruota libera. La regina di Mediaset si è raccontata in una lunga intervista concessa a Fanpage.it. Focus sui ‘suoi’ ragazzi e sui … L'articolo Maria De Filippi, retroscena allievi Amici: problemi coi social, rischio ritiro proviene da Gossip e Tv.

Leggi la notizia su gossipetv

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Maria Filippi