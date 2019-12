Gomorra in versione calabrese (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tra le carte dell'operazione "Rinascita-Scott" che ha decapitato la 'ndrangheta di Vibo escono le prepotenze e le vessazioni di una consorteria criminale che riesce a infilarsi dappertutto, sventolando pistole e usando parole da film. La mafia in mezzo alle persone è una Gomorra in salsa calabrese.

Leggi la notizia su fanpage

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gomorra versione