Gazzetta – Napoli in pressing su Boga per l’estate | l’offerta | cifre e dettagli

Il Napoli alza il pressing per Jeremie Boga Il Napoli in pressing per Jeremie Boga, esterno offensivo del Sassuolo. Secondo Nicolò Schira esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport l'ex Chelsea è la prima scelta del club azzurro per la fascia sinistra. Al giocatore sarebbe stato proposto un contratto di cinque anni da 1,5 milioni netti a stagione. Un'offerta che potrebbe convincere l'ala sinistra del Sassuolo.

