Leggi la notizia su ilmattino

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Truffe con scambi didegne di un film di Totò, in cui uno dei complici doveva spacciarsi per un principe arabo e convincere un imprenditore tedesco a versare 280mila euro su un...

PaolaSimonin : RT @magicaGrmente22: Furti di identità per prosciugare i conti in banca e alle poste, il trucco del falso principe arabo - ContiniVittorio : Furti identità per rubare soldi, arresti - GiorgioJayDee : RT @magicaGrmente22: Furti di identità per prosciugare i conti in banca e alle poste, il trucco del falso principe arabo -