Facebook | i dati di 267 milioni di utenti sono rimasti esposti in rete

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) ‎Idi oltre 267dionline, all’interno di un database completamente privo di protezioni e quindi del tutto accessibile a chiunque. Lo afferma il ricercatore di sicurezza Bob Diachenko in un rapporto pubblicato da Comparitech. Iriguardavano nome e cognome, ID utente e numero di telefono. Secondo il ricercatore che li ha scoperti ipotrebbero essere frutto di un’operazione di rastrellamento, avvenuta forse anche prima delle modifiche apportate negli ultimi anni per proteggere meglio le informazioni delle persone, come ha spiegato un portavoce di. ‎Diachenko dice di aver segnalato il database al fornitore di servizi che gestisce l’indirizzo IP del server, ma nonostante questo il database è comunque rimasto esposto per quasi due settimane. Nel frattempo inoltre istati resi disponibili via ...

lucianonobili : Di nuovo una palese violazione del codice penale. Di nuovo vengono pubblicati dati sensibili non solo di… - Linkiesta : Dopo lo scoop de #Linkiesta, la risposta (contraddittoria) di #Casaleggio dopo esposti e interrogazioni parlamentar… - GracielaCesari : RT @lucianonobili: Di nuovo una palese violazione del codice penale. Di nuovo vengono pubblicati dati sensibili non solo di @matteorenzi ma… -