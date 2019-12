Aggredisce la fidanzata, la umilia e la stupra per gelosia nei confronti dell’ex: un video lo incastra (Di venerdì 20 dicembre 2019) Un uomo è stato registrato dalle telecamere di sicurezza di un tabacchino mentre Aggredisce con furia la fidanzata. In passato l’aveva persino stuprata. Le immagini che provengono dalla telecamera di sicurezza di tabacchino a Pachino (Siracusa) sono di una tale violenza da lasciare senza parole. Un uomo si avvicina alla fidanzata mentre parla con il … L'articolo Aggredisce la fidanzata, la umilia e la stupra per gelosia nei confronti dell’ex: un video lo incastra NewNotizie.it.

