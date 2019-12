21 dicembre appuntamenti in mostra con La Fondazione Nicola Del Roscio

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Roma – LaDelpresenta il progetto culturale non-profit La. Un nuovo spazio nel cuore di Roma, aperto alla città e rivolto alla scena artistica globale nel segno della ricerca e del sostegno alle arti del nostro tempo. La sede, in uno splendido edificio degli anni Venti posto tra Piazza di Spagna e via del Tritone, è stata inaugurata con una esposizione collettiva, a cura di Pier Paolo Pancotto, che riunisce le opere di Geta Brătescu, Adrian Ghenie, Ciprian Mureşan, Şerban Savu, in corso sino all’11 gennaio 2020. Con il progetto LaDel, presidente dellache porta il suo nome e della Cy Twombly Foundation, New York, ha voluto condividere con la città un nuovo spazio dove valorizzare e raccontare in modo innovativo la creatività contemporanea. Il programma prevede la produzione di mostre originali di ...

