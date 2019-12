Realme X2 | X2 Pro | 5 e 5 Pro | i nuovi smartphone top gamma arrivano in Italia

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019)è il nome di un’azienda cinese in grande crescita, che si sta facendo conoscere anche in, dove non a caso ha appena deciso di lanciare i suoidi fascia alta (X2 e X2 Pro) e di fascia media (5 e 5 Pro). Come accaduto con Xiaomi e prima ancora con Huawei, la ricetta del successo è sempre la stessa: riuscire a proporre dispositivi tecnicamente validi ed esteticamente curati a un prezzo concorrenziale. Partiamo dal modello più economico dei quattro, il5, che si pone nella fascia medio-bassa del mercato. Loè caratterizzato da un ampio display da 6,5 pollici con risoluzione di 1600 x 720 pixel e notch a goccia per la fotocamera frontale. All’interno invece c’è un processore Snapdragon 665 abbinato a 4 GB di RAM e a 128 GB di spazio di archiviazione, ulteriormente espandibili tramite slot microSD. Il comparto ...

