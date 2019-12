Olomouc-Busto Arsizio oggi in tv: orario d’inizio, programma e streaming CevCup volley femminile 2020 (Di giovedì 19 dicembre 2019) Busto Arsizio torna in campo per la gara di ritorno contro l’Olomouc valida per i 16esima di CevCup. Dopo il 3-0 dell’andata la partita di oggi alle ore 18.00 potrebbe essere una vera e propria formalità per le ragazze di Stefano Lavarini. Nonostante la formazione della Repubblica Ceca sia “retrocessa” dalla Champions League dopo lo scontro perso nel terzo turno contro le ucraine del Khimik Yuzhny, nella partita dello scorso 4 dicembre non è riuscita a tenere il passo delle lombarde. Coach Lavarini punterà sulle proprie migliori giocatrici come Karsta Lowe, Britt Herbots e Alessia Gennari. Petr Zapletal risponderà schierando l’americana palleggiatrice Handley, in diagonale all’ucraina Burbelyuk. Di seguito il calendario completo, il programma e gli orari della partita tra Olomouc-Busto Arsizio della Cev Cup 2019 di volley femminile. Al momento non è stata annunciata alcuna ...

