Le migliori scoperte scientifiche del 2019 secondo Science

(Di giovedì 19 dicembre 2019) (immagine: Ehtc Collaboration) Classifichedi fine anno: Nature elenca i personaggi,le. E Wired vi racconta entrambi. Se nel 2018 l’ambito primo premio – quello della scoperta dell’anno – era andata allo studio della biologia dello sviluppo a livello cellulare, ilcelebra un successo in un campo totalmente diverso. Quello dell’astrofisica, come vedremo tra pochissimo (e come è evidente dall’immagine qui sopra). Ma nella top ten c’è anche altro: la paleontologia, con l’analisi del genoma dei Denisovan; la medicina, con le nuove molecole contro l’ebola; l’informatica, con la supremazia quantistica di Google. Ma non spoileriamo troppo, e andiamo con ordine. Breakthrough of the year: il buio diventa visibile In cima alla classifica delledelnon poteva esserci che lei. La foto che è partita dallo Spazio interstellare e ha ...

