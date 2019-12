Combinata nordica | Aaron Kostner cade in allenamento Si teme un infortunio serio al

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Non giungono buone notizie per il nostro, impegnato nella Coppa del Mondo di2019-2020. L’azzurro, infatti, come ha rivelato attraverso i canali social, è caduto rovinosamente nel corso di unnel salto con gli sci a Ramsau (Austria). Il dolore al ginocchio sinistro è stato subito evidente e sil’interessamento del legamento, ma ciò potrà essere chiaro solo dopo una risonanza magnetica. Quel che è certo è che non vedremo l’azzurro competere proprio nella località austriaca, in occasione della CdM (21-22 dicembre). Di seguito il post su Instagram dell’atleta: View this post on Instagram Unfortunately, I crashed badly at the landing during tuesdays skijumping training in Ramsau. Immediately I felt pain at the left knee! I don't know about the damage until MRI home in Italy is ...

