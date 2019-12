Ciclismo | Geraint Thomas | “Non c’è motivo di andare al Giro d’Italia solo per essere il

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Senza troppi giri di parole, in un’intervista a The Guardian,ha lasciato intendere che le possibilità di vederlo ald’Italia o alla Vuelta in un arco di tempo breve sono sostanzialmente nulla. Il trentatreenne gallese, infatti, ha espresso un punto di vista abbastanza netto sulla questione: “Non c’èdialsoltanto peril leader edmotivato al 95%: bisognacompletamente concentrati, ma ciò che più mi stimola è il Tour“. Questo, a suo modo, è anche un indiretto segnale del fatto che, a programmi del suo team ancora ignoti, la sua preferenza andrebbe alla Grande Boucle.ha inoltre dichiarato in merito alla leadership in casa Ineos: “Continueremo a collaborare come abbiamo sempre fatto, come quando ho vinto io e Froome è arrivato terzo, Quando Egan ha vinto e io sono stato secondo. La ...

