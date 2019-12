Albano | “Sanremo in gara? Non hanno voluto” Natale con le ex? Replica

Leggi la notizia su gossipetv

(Di giovedì 19 dicembre 2019), ospite a Sanremo: “Perché non come concorrente? Nonvoluto”.con Romina Power o Loredana Lecciso? La risposta del cantante Nelle scorse oreè intervenuto alla trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora’. Tanti gli argomenti trattati: dalla sua partecipazione in qualità di ospite al Festival di Sanremo 2020, alormai imminente … L'articolo: “Sanremo in? Nonvoluto”con le ex?proviene da Gossip e Tv.

arual812 : RT @ehiaguilera: #sanremo2020 ALBANO E ROMINA COME OSPITI A SANREMO 2020 IO COSI - sorridodilou : RT @aR21ooo: A #sanremo2020 ci saranno come ospiti Albano e Romina UNPOPULAR OPINION:la possiamo smettere di invitarli ovunque?È giunta or… - carmyJB98 : RT @aR21ooo: A #sanremo2020 ci saranno come ospiti Albano e Romina UNPOPULAR OPINION:la possiamo smettere di invitarli ovunque?È giunta or… -