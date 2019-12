Wanda Nara | la confessione a Chiambretti | “Mauro Icardi prima della partita non vuole mai

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)è stata ospite dell’ultima puntata di #CR4 – La Repubblica delle donne e a Pieroha rivelato dettagli intimisua vita privata con Mauro. La carriera calcistica del marito è stata al centro dell’intervista ma poi, quando il conduttore le ha chiesto se lei e il marito seguissero i consigli sessuali di Antonio Conte, ha confessato: “Non saprei cosa dire, dovrei provarlo a farloma Mauro è molto professionale edi giocare non fa niente. Solo dopo il match se è andato bene, perché se la gara va male non mineanche vedere”. L'articolo, la: “Maurononmai farlo. Solo dopo se è andata bene, sennò non mineanche vedere” proviene da Il Fatto Quotidiano.

