Referendum costituzionale | come funziona e i tre precedenti degli ultimi 18 anni – La

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Sarà il quartoconfermativo di una leggequello che chiederà agli italiani se vogliono il taglio dei parlamentari, riforma votata dal Parlamento ma senza il via libera dei due terzi di Camera e Senato. Per questo è stato possibile arrivare al voto referendario, disciplinato dall’articolo 138 della Carta. La legge è infatti stata approvata con una maggioranza schiacciante solo in quarta lettura – 553 sì, 14 no e 2 astenuti – dal Parlamento l’8 ottobre scorso su spinta dal M5s per la riduzione del numero dei parlamentari a 600 (400 deputati e 200 senatori) contro gli attuali 945 (630 deputati e 315 senatori).si arriva alTre sono i modi previsti dalla costituzione per far partire la macchina referendaria: a chiedere ilpossono essere 5mila elettori, 5 Consigli regionali oppure,è stato annunciato oggi con 64 ...

