Ragusa | Campo M5S | ' esproprio fornace Penna primo passo per recupero'

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Palermo, 18 dic. (Adnkronos) - "La, patrimonio tra i più tutelati e rappresentativi della nostra isola, sarà finalmente salvato dal degrado. Dopo mesi di battaglie istituzionali, siamo riusciti ad ottenere che la Regione siciliana proceda all', e quindi all'acquisizione tra i

basketct : Agosta torna in campo, giocherà a Ragusa - torinosportiva : La Serie A1 di basket torna già in campo: questa sera, martedì 17, l'Iren Fixi Torino gioca a Ragusa - PressGiochi : Ragusa. Nino Frassica scende in campo contro il gioco d’azzardo patologico: -