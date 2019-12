Obesità | una ricerca ne svela la ‘vera causa’

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Mangiare troppo, e non essere sedentari, è la vera causa dell’epidemia di sovrappeso enel mondo: contro quanto si dice da sempre, non è la carenza di attività fisica nel mondo moderno che porta ai chili di troppo, ma l’eccesso di cibo. Lo suggerisce uno studio condotto presso la Baylor University e pubblicato sulla rivista Science Advances, che confronta la spesa energetica di bambini di tribù dell’Amazzonia con quella di bimbi sedentari occidentali: il dispendio energetico di questi bambini è simile. “Convenzionalmente crediamo che uno stile di vita sempre più sedentario risulti in una riduzione del dispendio energetico, e che questo sia il fattore principale dei tassi diin continuo aumento nel mondo” – sottolinea l’autore Samuel Urlacher. “I nostri risultati mettono in discussione questa tesi. Abbiamo dimostrato ...

