Morta Azzurra Lorenzini | sconfitta dal cancro la 32enne conduttrice tv

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Lutto nel mondo dello spettacolo; èlatelevisiva e cantante, vittima di un tumore che l’ha portata via all’età di soli 32 anni. Laera stata colpita da un melanoma lo scorso anno ed è spirata nella giornata di martedì 17 dicembre all’ospedale di Empoli. Nel corso della malattia, la donna aveva condiviso il suo percorso sui social network, raccontando di come la malattia avesse cambiato la sua percezione della vita.Nativa di Pisa,era nota in Toscana per aver organizzato spettacoli televisivi e musicali assieme al marito Daniele Pellissero. È stato proprio il coniuge a lasciare un toccante messaggio sui social a seguito della morte della moglie: “Sorridimi ancora perché il sorriso resti sempre sul mio viso. Dal letto 23, amore mio, ora inizio un’altra vita io”. La ...

