Migranti | un report accusa l’Italia | “Respingimenti illegali in Libia per 93 persone”

Leggi la notizia su tpi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019), “almeno 13 respingimentiin Italia e in Europa in un anno” L’Italia e l’Europa, nell’ultimo anno, avrebbero svolto almeno 13 respingimentidiverso la, in barba a ogni norma del diritto internazionale, delegando le operazioni di salvataggio delle barche in avaria a privati e garantendosi così un maggiore controllo degli ingressi alla frontiera. È l’che arriva nei confronti del nostro Paese da un, redatto da Charles Heller di Forensic Oceanography, un ramo della Forensic Architecture Agency basata alla Goldsmiths University di Londra. Secondo il documento, che ha incrociato i dispacci del centro di ricerca e di soccorso di Roma con i documenti della Guardia costiera libica e le testimonianze raccolte nei campi di detenzione inda Msf, l’Italia avrebbe applicato sistematicamente questa ...

repubblica : Migranti, un report accusa l'Italia: 'Respingimento illegale dei 93 salvati dal mercantile Nivin e riportati in Lib… - Carl074 : #Sondrio quindi...lancio su twitter del post di Sondrio..repubblica in prima pagina 'report europeo sui migranti c… - patty65g : RT @RescueMed: Migranti, un report accusa l'Italia: 'Respingimento illegale dei 93 salvati dal mercantile Nivin e riportati in #Libia con l… -