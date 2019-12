Ladri a casa Verdini | annerito un ritratto di Matteo Salvini

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Furto nella villa di Denis. Un gruppo disi è introdotto nella proprietà dell’ex parlamentare e hanno portato via un ingente bottino. FIRENZE – Furto nella villa di Denis. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, alcuni malviventi si sono introdotti nella proprietà toscana dell’ex parlamentare e hanno portato via un ingente bottino che la famiglia del politico ha preferito non riferire. La Procura ha aperto un’indagine per cercare di risalire all’identità dei responsabili di questo furto. Secondo una prima ricostruzione, iavrebbero forzato una finestra della villa per entrare. Al momento del furto non c’era nessuno inundiSi è trattato di un furto anomalo. Secondo quanto precisato dai giornali locali, prima di lasciare la villa isono stati attratti da un ...

