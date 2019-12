La Spezia | due bambini travolti da furgone | sono gravi

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Gabriele Laganà L’incidente è avvenuto in una strada al confine tra i comuni di Sarzana e Santo Stefano Magra. Istati portati in ospedale in codice rosso Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio nello spezzino. Duedi 5 e 6 annistati investiti intorno alle 16,30 da unmentre si trovavano con la loro mamma in una strada al confine tra i comuni di Sarzana e Santo Stefano Magra. Sul posto, scattato l’allarme,arrivati i sanitari del 118 due auto mediche e le pubbliche assistenze, nonché l'elisoccorso toscano Pegaso. I, dopo le prime curestati stabilizzati e immediatamente trasferiti in codice rosso in ospedale. Il più piccolo è stato condotto al Mayer di Firenze. Ora si trova in rianimazione: nell'impatto avrebbe riportato un trauma cranico. La prognosi è riservata, ma a quanto si apprende da fonti sanitarie, se non ci ...

