Il paradiso delle signore 4 | anteprima | CLELIA | un “altro uomo” nella sua vita? Rumors

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il4 sta attraversando la sua ultima settimana di programmazione prima di una piccola pausa natalizia che, stando a quanto è stato riportato finora dalla stampa specializzata, avrà luogo dal 23 al 27 dicembre. La fiction daily di Rai 1 dovrebbe tornare in onda il 30 dicembre e poi ci accompagnerà più o meno sino a fine maggio. Ma cosa accadrà nelle nuove puntate che vedremo nel 2020? Ci sono vari rumor circolanti negli ultimi giorni e in questo post abbiamo scelto di dedicarci a un’indiscrezione riguardanteCalligaris, che vi segnaliamo in. Il4, rumor in: novità perCALLIGARIS? Anticipazioni Il ritorno del personaggio interpretato da Enrica Pintore, com’era facile da immaginare, ha scombinato non poco le carte all’interno del grande magazzino milanese: il ragionier Luciano Cattaneo ...

