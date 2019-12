Clima | Casellati | “Il fallimento della COP25 ci renda più determinati per la tutela

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) “L’esito deludenteconferenza sul cambiamentotico di Madrid deve renderci tutti ancor piùnel perseguimento di obiettivi da cui dipende la sopravvivenza stessanostra civiltà. Non basta più un approccio incrementale, ma occorrono cambiamenti radicali al nostro modo di vivere e di intendere il pianeta. Questo è il senso dell’Agenda 2030: un programma di azione articolato per cambiare in modo complessivo il modello di sviluppo“. Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta, in occasione dell’intervento nell’Aula di palazzo Madama del Segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. “La sostenibilità -ha aggiunto- non riguarda infatti solo il rapporto dell’uomo con l’ambiente. Vi è l’aumento demografico che genera grandi spinte migratorie che possono essere regolate solo a ...

