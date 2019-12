Ciclismo, Steven Kruijswijk: “Possiamo battere il Team Ineos. Con Dumoulin ci aiuteremo, poi vedremo chi sarà il leader” (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Steven Kruijswijk è reduce da un anno davvero eccezionale e che lo ha visto salire sul podio del Tour de France, chiuso in terza posizione. L’olandese sarà uno dei capitani del Team Jumbo-Visma e punta ad essere ancora protagonista nella corsa francese, come spiega in un’intervista al portale Cyclingnews: “Sono convinto che con la squadra che abbiamo possiamo essere in lizza per la vittoria del Tour” L’olandese ha chiuso l’ultimo Tour de France alle spalle di Bernal e Thomas, in quello che è stato ancora un dominio del Team Ineos: “Il divario tra i Team si sta riducendo. Siamo diversi però perché ci concentriamo anche sugli sprint e sulle Classiche. Siamo una squadra più equilibrata di Ineos, che si concentra solo sui grandi Giri. Siamo comunque vicini a loro e quest’anno abbiamo dimostrato che possiamo attaccare o controllare una ...

Leggi la notizia su oasport

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ciclismo Steven