Uccise i figli in carcere a Roma | assolta Dovrà passare 15 anni in Rems

Leggi la notizia su repubblica

(Di martedì 17 dicembre 2019) Alice Sebesta il 18 settembre 2018 scaraventò dalle scale i duedi 6 mesi e due, uccidendoli, nel reparto nido deldi Rebibbia. Per il giudice ci fu "vizio totale di mente"

novasocialnews : Uccise i due figli gettandoli dalle scale: assolta per vizio totale di mente #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - GioDea74 : RT @Adnkronos: #Roma, uccise figli in carcere: assolta per vizio di mente - SecolodItalia1 : Uccise i figli in carcere, avevano 6 mesi e due anni. Assolta per vizio totale di mente -