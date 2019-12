«Siamo andati fin sulla Luna ma è difficile trovare l' America»

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Eleonora Barbieri La scrittrice californiana racconta il suo Paese senza fare sconti a nessuno: «Noiliberi, ma senza protezione» Eleonora Barbieri Figlia di due reporter, cresciuta fra le ideologie (per sua stessa ammissione), bionda, alta, magra e bellissima, Kathleen Alcott viene dalla California, dove è nata trentuno anni fa. Il suo sguardo non ricorda il sole che brilla nel Golden State ma, piuttosto, il ghiaccio dell'Alaska. I suoi non sono romanzi «al femminile»: sono duri quasi quanto lei, come Èl'(Solferino, pagg. 446, euro 19), storia di Wright, figlio della ribelle di buona famiglia Fay Fern e di Vincent Kahn, il primo uomo a mettere piede, nel luglio del 1969. Wright non sa che quell'astronauta è suo padre: Fay è stata per breve tempo l'amante di Vincent, poi ciascuno è andato verso il suo destino, laper l'uno, le ...

