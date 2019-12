Oltre la soglia 2 si farà?

Leggi la notizia su blogo

(Di martedì 17 dicembre 2019) Se una fiction prima viene spostata di giorno e poi, per l'ultima puntata, di fascia oraria, le possibilità che possa avere una seconda stagione non sono altissime. E' il caso dila, la serie tv di Canale 5 che durante la sua messa in onda ha incontrato non poche difficoltà.La fiction è andata in onda inizialmente di mercoledì, incontrando da subito qualche difficoltà negli ascolti: dopo il debutto, il 6 novembre scorso, con 2,3 milioni di telespettatori (11,34% di share), le puntate successive sono scese ad 1,8 milioni di persone (con un calo di share dal 9,17% all'8,9%). Da qui, la decisione di spostare la fiction alla domenica sera, decisione durata però solo una settimana: la puntata in onda l'8 dicembre ha ottenuto 1.483.000 telespettatori (6,55% di share).la, ben venga il coraggio nella fiction ...

