Napoli – Stasera la cena di Natale con il presidente De Laurentiis

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di martedì 17 dicembre 2019)– Tutto pronto per ladi– Dopo la sconfitta al San Paolo contro il Parma, per la squadra di mister Gattuso è il momento di festeggiare il. Infatti,, nell’ormai nota Villa D’Angelo, la squadra si ritroverà insieme alAurelio De, per gli auguri di. Queste le ultime riportate dal giornalista Francesco Modugno ai microfoni di Sky Sport: “Allenamento molto robusto questo pomeriggio, come piace a mister Gattuso ed anche alla squadra; c’è bisogno di questo. La, invece, è prevista per le 19.30. Dovrebbero essere in tanti: 125 invitati se dovessero essere confermati, comprese le signore dei giocatori. La famigliaal completo aspettando il momento clou quando prenderà la silAurelio Decol suo discorso che è sempre particolarmente ...

sportface2016 : #Napoli , i partenopei cercano di riconciliarsi col gioco e col proprio presidente - offsidesquad : 89 componenti della SQUAD saranno presenti stasera alla cena di fine anno del Napoli. A dopo. - GA7_Official : La Società Sportiva Calcio Napoli annuncia che gli invitati di stasera sono 122. Non sarà presente Carlo Ancelott… -