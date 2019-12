LIVE Brescia-Nanterre 39-41 | EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA | francesi avanti di 2

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl primo attacco disi conclude con un tiro corto di Vitali. INIZIA IL SECONDO TEMPO! 22.00 A tra poco per il secondo tempo di. 21.58 A fine primo tempodi 2 su una Leonessa combattiva ma che ha faticato notevolmente dall’arco, secondo quarto concluso con il parziale di 14-21 in favore degli uomini di coach Donnadieu, dei 14 puntini 8 portano la firma di Lansdowne e gli altri raggranellati con tiri liberi. Statistiche, Germani 9/12 da 2, 3/15 da 3, e un 80% sui liberi, (12/15).8/22 da 2, 5/13 dall’arco, 10/12 dalla lunetta. Match che si deciderà nella ripresa. 39-41 Dopo il fallo Ngouama segna dall’arco sulla sirena, +2a fine primo tempo. 39-38 2/2 Abass, piccolo vantaggio Germani. Ngouama frana su Abass, liberi per il 5 della Leonessa. 37-38 2/2 ...

