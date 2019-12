Lady Lindelof manda in delirio i follower - (Di martedì 17 dicembre 2019) Marco Gentile Maja Nilsson è la sexy compagna del difensore dello United Victor Lindelof. La ragazza di professione è un'influencer e vanta quasi 200.000 follower su Instagram Victor Lindelof veste la maglia del Manchester United da tre anni e fino a questo momento ha messo insieme 82 presenze condite da due gol. Il 25enne fu acquistato dai Red Devils nell'estate del 2017 per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Il club inglese fu più lesto di tutti, anche di molti club italiani, ad accaparrarsi le prestazioni del gigante svedese che è anche uno dei pilastri della nazionale svedese che ha eliminato l'Italia di Ventura dal Mondiale del 2018 in Russia nel sanguinoso playoff, per i colori azzuri, del mese di novembre del 2017. Lindelof ha fatto molta fatica nei suoi primi due anni al Manchester United con l'ex tecnico José Mourinho che spesse volte lo ha relegato in panchina ...

Leggi la notizia su ilgiornale

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lady Lindelof