Isee 2019 | costo aggiuntivo in vista | Inps recede la convenzione

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di martedì 17 dicembre 2019)inlaCon la nota dell’11 dicembrel’ha … L'articoloinlaproviene da Termometro Politico.

PiemonteInas : RT @CafCisl: ?Attenzione: ultimi giorni per fare l'#Isee e non perdere il ??#bonusbebè per chi ha presentato la domanda negli anni 2016-2017… - BrunoZariati : @FrankoJUSTICE Per l'isee 2019 occorre indicare il reddito del 2017.dall'anno prossimo il 2018.dopo la tua domanda… - CislPaTp : RT @CafCisl: ?Attenzione: ultimi giorni per fare l'#Isee e non perdere il ??#bonusbebè per chi ha presentato la domanda negli anni 2016-2017… -