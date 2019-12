Il pilota Iannone è stato sospeso per doping

Leggi la notizia su agi

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il pilota di Moto Gp dell'Aprilia Andrea Iannone èdalla Federazione internazionale di motociclismo (Fim) dopo essere risultato positivo a un controllo anti. Nelle analisi eseguite su un campione di urina dopo il Gran Premio di Malesia a Sepang del 3 novembre scorso sono state trovate tracce di steroidi anabolizzanti, ha fatto sapere la Fim in una nota. Il 30enne pilota abruzzese potrà chiedere la revoca provvisoria della squalifica e le controanalisi. A Iannone èvietato partecipare a qualsiasi competizione o attività motociclistica fino a nuovo avviso. Ai sensi del Codice mondiale antie del Codice antiFim, la Federazione internazionale, fa sapere in una nota, "non è in grado di fornire ulteriori informazioni al momento".

