Feltri | Greta Thunberg? Fosse mia figlia | la prenderei a schiaffi

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Pina Francone Il direttore editoriale di Libero si scaglia contro la paladina dell'ambientalismo: "Va in giro per il mondo a fare l'imbecille" Vittorionon ha alcuna simpatia per: la cosa è nota. Così come non è un segreto il fatto che il direttore editoriale di Libero abbia intrapreso una battaglia "personale" contro le eco-balle die di tutti i pasdaran dell'ambientalismo spinto all’estremo. Sulle colonne del quotidiano, oppure sul proprio profilo Twitter, il giornalista tira spesso più di qualche frecciatina all'attivista svedese, paladina del green. Per esempio, nelle scorse settimane, sulla bacheca social diha fatto capolino il seguente post: "In Italia l'aspettativa di vita è la più alta d'Europa, 82,2 anni. Un'altra prova che il nostro presunto inquinamento fa bene alla salute". In precedenza, un cinguettio tanto caustico quanto ...

GianniVezzani1 : Vittorio Feltri contro Greta Thunberg: 'Gira per il mondo come un imbecille e non impara nulla' -