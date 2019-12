Fa esplodere un petardo all’esterno dello stadio Arechi | arrestato dalla polizia

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNella serata di domenica, 15 dicembre, gli agenti delladi Stato della D.I.G.O.S della Questura di Salerno hanno tratto in arresto un uomo, identificato per D.A.D., incensurato di anni 45, residente in provincia di Salerno, responsabile dell’esplosione nel piazzale antistante la biglietteriadi undi grosse dimensioni. Al termine dell’incontro di calcio, valevole per il campionato di Serie B, tra la Salernitana ed il Crotone,del piazzale, nei pressi del varco da dove abitualmente esce l’autobus che trasporta i calciatori della squadra locale, si era creato un assembramento di alcuni tifosi locali che inscenavano una protesta con cori di contestazione verso la società locale e verso qualche calciatore sceso in campo. In tale frangente, l’uomo dava corso all’esplosione delche fortunatamente esplodeva ...

