Caporalato | maxi sequestro di 120 immobili a imprenditore accusato anche di frode e

(Di martedì 17 dicembre 2019) Èdifiscale, riciclaggio e di sfruttamento del lavoro, in particolare di ‘’ nel facchinaggio. A undel settore, Giancarlo Bolondi, 63 anni, residente in Svizzera e già ai domiciliari, della società Premium Net sono stati sequestrati 120tra Milano, Lodi, Brescia, Torino, Genova. Lo ha deciso la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, su richiesta dei pm Bruna Albertini e Paolo Storari e i sequestri sono stati eseguiti dalla Guardia di finanza di Pavia. A Bolondi, come si legge nel provvedimento della Sezione misure di prevenzione, presieduta da Fabio Roia, è stato contestato dai magistrati di Pavia di essere stato a capo, tra il 2012 e il 2018, di un “network di consorzi e cooperative”, attraverso il quale avrebbe“reclutato manodopera in condizioni di sfruttamento”, approfittando ...

