The Outer Worlds | Obsidian condivide una bizzarra storia legata alla correzione di un bug

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La natura di The, essendo un gioco di ruolo, implica che il gioco debba consentire stili di gioco diversi, adattandosi alle scelte del giocatore, perciò può capitare a volte che il mondo di gioco presenti dei piccoli bug. Tra questi ve n'è uno in particolare che è stato corretto, ma che risulta abbastanza unico nel suo genere.In un thread pubblicato su Twitter, il responsabile del controllo qualità Taylor Swope, ha raccontato ladi questo bug, corretto poi con la patch 1.2, che ha indotto il gioco a pensare che i compagni del giocatore fossero morti nonostante invece il loro status di "vivi". In questo modo il gioco ha segnato come fallite tutte le quest a loro dedicate, proprio perché ritenuti morti. Ciò è significativo per una serie di motivi, uno fra tutti è che i compagni di gioco non possono effettivamente morire, al di là della difficoltà Supernova. Il bug in ...

