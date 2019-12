Taylor Mega | stilettata ad Antonella Elia | “Ringraziami per averti riesumato”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) La puntata scoppiettante di Live – Non è la D’Urso di questa sera prosegue sulla scia degli scontri e dei faccia a faccia più o meno chiarificatori. Dopo il diverbio fra Alba Parietti e Giampiero Mughini e l’acceso scontro tra Paola Caruso e l’ex Moreno Merlo, questa volta protagoniste di un agguerrito faccia a faccia sonoe l’influencera Live Il primo diverbio è avvenuto nel programma di Piero Chiambretti La repubblica delle donne: questa sera a Live – Non è la D’Urso arriva un secondo faccia a faccia tra. L’ex ragazza di Non è la Rai ha accusato l’influencer ed ex gieffina di mostrare disinibita e senza ritegno il proprio corpo nudo sui social, lanciando un messaggio negativo. La ragazza aveva replicato a queste parole accusando ladi non stare dalla parte delle donne e di averla attaccata ...

pomeriggio5 : Questa sera a @LiveNoneladUrso Taylor Mega e sua sorella affronteranno le 5 terribili sfere, ecco chi ci sarà tra g… - trash_italiano : Io ogni volta che parla Taylor Mega. #noneladurso - ovceanomez : Taylor Mega di un’eleganza che va oltre, Antonella Elia non so manco come definirla sinceramente #noneladurso -