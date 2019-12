Sardine | la prima riunione a Roma nel palazzo occupato Spin Time Labs a TPI | “Felici di

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’occupazione dia TPI: “Felici di aver accolto le, vogliono partire dal basso” Non si è trattato di una scelta casuale, né dettata da motivi esclusivamente pratici: la decisione delledi svolgere lanazionale dei propri rappresentati neldi via Santa Croce in Gerusalemme ha un forte valore simbolico, come spiega a TPI un portavoce di, l’associazione che svolge attività culturali all’interno dell’occupazione. “Il messaggio che levolevano lanciare era l’intenzione di partire dal basso”, spiega il portavoce. “Per questo la scelta è caduta su uncome il nostro”. “Noi siamo stati davvero felici di accoglierli, sia come famiglie sia come centro culturale”, aggiunge. Lelanciano il nuovo programma dopo la ...

SkyTG24 : 'Lavoriamo con chi vuole portare un messaggio alternativo al sovranismo e al populismo sul territorio”, le parole d… - Agenzia_Ansa : #Sardine: puntiamo a interessare oltre il 25% degli italiani. A Roma prima riunione nazionale: obiettivo tornare ne… - NicolaPorro : Salvano (coi nostri soldi) la #bancapopolaredibari e ci rifilano la balla dei 900 milioni per il #Sud. #Greta fa la… -