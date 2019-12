Ora è possibile preordinare delle stilosissime camicie a tema Pokémon

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Giusto in tempo per Natale, ledi Original Stitch sono disponibili per il preordine anche in Italia. Questi capi esistono già da un po', ma inizialmente erano pensate solo per il Giappone. Ora invece, gran parte degli stati possono mettere le mani sulleraffiguranti i vostripreferiti.Il sito vi consente di creare il vostro stile preferito, con 151 Pokéon da scegliere, oltre alla texture del tessuto. Anche i bottoni ed il colletto sono pienamente personalizzabili.Potete addirittura mixare la vostra camicia con duea scelta, uno per la trama ed uno per il colletto. Insomma, le personalizzazioni sono tante, vale la pena utilizzare il sito per creare il capo che più vi aggrada. Ovviamente il prezzo non è propriamente abbordabile, ma per creare la camicia dei propri sogni o per fare un regalo ad un fan dei mostriciattoli, si può ...

