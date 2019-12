Mr Bean al posto di Charlize Theron | lo spot deepfake di J' adore è da morire

Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Mr.prende ildinellodel profumo J'e il risultato è esilarante! Mr.è il protagonsita di un sorprendentein cui l'iconico personaggio prende ildi, la protagonista originale del video promozionale realizzato per J'. Il filmato fonde le immagini originali realizzate per promuovere il profumo di Dior con il volto del personaggio interpretato da Rowan Atkinson. Mr., con un'inedita chioma bionda, viene quindi mostrato mentre esce senza abiti da una vasca e sfila poi in modo sensuale con un elegante abito dorato. La tecnicaviene utilizzata per sovrapporre immagini o video esistenti con altri contenuti, ottenendo effetti incredibilmente realistici, situazione che alle volte ...

