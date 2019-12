Marvel | nuove anticipazioni sul prossimo arco narrativo dell' MCU svelate in un leak?

Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nuovi spoiler suin arrivo, sono state diffuse alcuneed che riguarderebbero il'MCU e uno dei personaggi più amati del franchise.sul'MCU a cui stanno lavorando iStudios sarebbero statein un. Come sappiamo, dopo Avengers: Endgame il futuroa saga potrebbe prendere direzioni differenti- se confermato - da una fonte anonima. Molteplici fonti indicano Secret Wars come fonte per la prossima maxisaga che occuperà l'MCU. Captaine Spider-Man: Far From Home avrebbero pavimentato il cammino alla futura direzione del franchise rivelando la natura benigna degli Skrulls che avrebbero preso il posto di Nick Fury e Maria Hill all'insaputa di tutti gli altri personaggi. Un nuovo report diffuso da ...

